A Prefeitura de Divinópolis divulgou nesta sexta-feira (7) que a meta de cobertura de vacinação contra a gripe foi atingida na cidade. A expectativa era imunizar 90,25% do grupo prioritário entre os dias 10 de abril e 31 de maio.

Após o fim desta etapa, a Gerência Regional de Saúde (GRS) disponibilizou mil doses para as unidades de saúde da cidade no fim da tarde de quinta-feira (6). As doses foram levadas para as Centrais de Saúde Nações, Central, Ipiranga e Bom Pastor.

Segundo a Prefeitura, a campanha de vacinação se encerrará junto ao término da última dosagem. E em nota enviada ao portal G1, a GRS informou que não há mais vacinas disponíveis para toda a população, apenas as que sobraram da campanha do grupo prioritário.