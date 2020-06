A 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra a influenza foi prorrogada até o dia 30 de junho, prazo em que os grupos prioritários poderão se vacinar gratuitamente nos postos de Saúde.

Até o dia 1º de junho de 2020, o índice geral aponta para a cobertura de 87%, mas a meta do Estado é alcançar 90% do público-alvo da campanha: pessoas a partir dos 60 anos, trabalhadores da Saúde, profissionais das forças de segurança e salvamento, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivo, portuários, povos indígenas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas com deficiência, gestantes, puérperas até 45 dias, adultos de 55 a 59 anos de idade e professores das escolas públicas e privadas.

Cobertura

Dados do Sistema de informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) detectaram que, até o dia 1º de junho deste ano, a menor cobertura do estado está entre os adultos de 55 anos a 59 anos, cuja taxa é 45,24%. Entre as gestantes, a cobertura encontra-se em 49,79% e entre as crianças, em 53,13%.