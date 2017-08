Começa nesta terça-feira (1º), a Campanha de Vacinação Antirrábica em Formiga. A imunização de cães e gatos será feita até o dia 29 de setembro, seguindo cronograma estratégico definido pelo Setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde.

Para atender a demanda do município, foram criadas duas equipes que farão visitas domiciliares em toda a zona rural formiguense nesses dois meses. “A estratégia de vacinação é definida pelos municípios de acordo com sua realidade. Em Formiga, como a zona rural é muito grande, serão necessárias duas equipes e dois meses para vacinarmos todos os animais”, comentou a coordenadora do setor, Ana Dalva Costa.

Na zona urbana, a vacinação ocorrerá nos dias 12 e 19 de agosto. Em alguns pontos, o procedimento será feito apenas na parte da manhã ou na parte da tarde, justamente para seguir a estratégia de não deixar nenhuma região da cidade desassistida. Os locais e horários de imunização estão afixados em todos os Programas de Saúde da Família (PSF’s).

É importante que seja apresentado o cartão de vacinação do animal.