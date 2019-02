Para reforçar a vacinação contra a febre amarela em Divinópolis, cinco unidades de saúde selecionadas pela Secretaria de Saúde da cidade vão estender o horário de atendimento até as 20h. O horário especial inicia nesta segunda-feira (18) na unidade do bairro Bom Pastor.

De acordo com o secretário de saúde, Amarildo Souza, a intenção é prevenir contra um possível surto da doença devido ao rompimento da barragem de Brumadinho.

“Quando houve o acidente em Mariana teve um surto de febre amarela nos meses posteriores em Minas Gerais. Então, nós estamos adiantando as ações, as orientações e a oferta da vacina. Nossas unidades vão funcionar com horário especial para atender os trabalhadores” explicou.

A preocupação com as pessoas que pretendem viajar no carnaval também levou a secretaria a antecipar as ações contra a febre amarela, conforme informado pela diretora de atenção à saúde Inês Alcione.