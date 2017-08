A Secretaria Municipal de Saúde intensificou a procura por adolescentes que ainda não se vacinaram contra o Papilomavírus humano, conhecido como HPV. O procedimento agora está sendo feito nas escolas municipais e estaduais em Formiga.

Mesmo disponível em quantidade suficiente nos Programas de Saúde da Família (PSF’s), a procura pela vacina contra o HPV não tem correspondido à expectativa do setor de vigilância epidemiológica da Saúde. Devem ser imunizados meninos com idade entre 11 e 14 anos e meninas maiores de 9 e menores de 15 anos.

O procedimento já foi feito em algumas escolas do município e a previsão é de que todas as instituições recebam os agentes de saúde até o final de setembro. O cronograma de vacinação é definido por cada Programa de Saúde da Família (PSF) do bairro onde a escola está localizada. Os estudantes são avisados com antecedência e recebem uma carta de autorização que deve ser apresentada assinada pelos pais juntamente ao cartão de vacinação.

A vacina imuniza contra quatro tipos de vírus e previne contra a segunda doença que mais mata mulheres brasileiras, o câncer de colo de útero. Já no caso dos meninos, ela ajuda no combate ao câncer de pênis e de boca, além de evitar a transmissão da doença para outras pessoas.

O esquema vacinal preconizado pelo Ministério da Saúde prevê duas doses da vacina contra o HPV, em um intervalo de seis meses. Também recebem a vacina homens e mulheres com o vírus HIV e Aids. O procedimento é feito em todos os PSF’s.