A Secretaria Municipal de Saúde informa que partir de segunda-feira (5), tem início a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite. Crianças menores de 5 anos deverão receber uma dose da vacina contra a doença.

Haverá também uma campanha de multivacinação de outras doenças para atualização da Caderneta de Vacinação, que prevê aplicar uma série de vacinas, entre elas a tríplice viral, contra caxumba, sarampo e rubéola e outras, tem foco em crianças e adolescentes menores de 15 anos.

A campanha atende o calendário nacional de vacinação, por isso, mesmo com a pandemia de Covid-19, pais ou responsáveis devem levar as crianças para a imunização, pois trata-se de uma campanha de extrema importância para manter as crianças e adolescentes imunes às doenças.

Todas as Unidades Básicas de Saúde da cidade estarão preparadas para aplicar as doses. As salas terão medidas de distanciamento social por conta da pandemia do novo coronavírus.