A Secretaria Municipal de Saúde de Arcos irá imunizar das 13h às 16h, nesta segunda-feira (15), os idosos de 81 anos. É necessário estar munido do cartão de vacinação ou CPF para a vacinação.

A vacinação será no formato drive thru na Praça de Eventos, situada na Avenida Sanitária João Vaz Sobrinho – Trecho II.

De acordo com o boletim epidemiológico municipal desse domingo (14), já foram imunizadas 1468 pessoas no município (com a 1ª dose) e 461 (com a 2ª dose).