Antes de mostrar que reduziremos drasticamente o número de mortes em maio, quero lembrar a minha previsão feita em julho do ano passado. Sou professor de Inteligência Artificial há muitos anos e um tópico importante de IA é analisar as variáveis da equação que rege um sistema e qual o coeficiente (peso) de cada variável. E o contágio da população pode ser visto como um sistema.

Naquele julho, muitos não respeitavam o distanciamento, que é uma importante variável e que tem grande peso (coeficiente), mas não é a única. Percebi que era um erro fundamental entender a imunidade populacional entre 60 e 70%, esse número deveria ser considerado junto com o isolamento social que estava próximo de 50%. Só isso já nos intuiria estimar a imunidade coletiva em torno de 30%, mas considerando exponencialmente o isolamento, então a imunidade deveria funcionar de 10 a 20% da população infectada, já atingido provavelmente nos grandes centros. Ressaltemos que imunidade coletiva é um termo usado para vacinados e não infectados.

O coronavírus atingia as cidades médias e pequenas e fazia quase cem mil mortos, mas a partir de 22 de agosto, a média de mortes caiu, como previsto, até 11 de novembro, então o abandono do distanciamento social provocou a nova escalada de mortes, afinal, aconteciam as eleições municipais e, depois, vieram Natal e Ano Novo. A conclusão é que ignorar a doença não elimina o problema e cria mais mutantes.

Já estamos há dois meses com cerca de mil mortes diárias em média, sabemos que quanto maior for a rigidez nas medidas de combate, mais rápido acabaremos com essa pandemia, mas muitos não saem da fase de negação, comportamento infantil, mas não inesperado.