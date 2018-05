A Secretaria Municipal de Obras, da Prefeitura de Formiga, está cadastrando as vagas de carga e descarga existentes em Formiga. Elas ainda serão ajustadas conforme a capacidade da secretaria em relação à localização, quantidade, horário e limite de capacidade de carga dos veículos.

Nas ruas Pio XII e Barão de Piumhi, entre a Prefeitura e a praça Getúlio Vargas, esse ajuste já foi feito, reduzindo de quatro para três, e com limite de horário para veículos acima de 5 toneladas, que só poderão utilizá-las até as 10h e após às 20h.

De acordo com a pasta, em gestões passadas, a colocação dessas vagas e de outras sinalizações estava sendo feita sem nenhum critério, somente atendendo aos interesses individuais de cada comerciante.

“Esclarecemos que as vagas não são privativas de cada comércio nem podem ser usadas como estacionamento de caminhão, como tem ocorrido, mas somente pelo tempo necessário à operação de carga e descarga.

A Polícia Militar, responsável pela fiscalização do trânsito, deve ser acionada em caso de infração dessas regras”, alertou a secretaria.

Os pedidos de sinalização devem ser feitos na Secretaria de Obras e Trânsito e são cadastrados e analisados com base em vistoria no local, por ordem de chegada. Caso seja deferido, a implantação depende da disponibilidade de recursos do Município. Quanto à vaga do Ki Sacolão, a secretaria informa que já foi retirada há aproximadamente dois meses.