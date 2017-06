Da Redação

A agência do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Formiga está selecionando, desde o início do mês de maio, profissionais para trabalhar em uma rede de restaurante em Belo Horizonte.

São oferecidas 35 vagas; 15 para auxiliar de cozinha e 20 para garçom. O salário é de R$1 mil, além de moradia em alojamento, três refeições diárias, convênio médico e odontológico. Não será exigida experiência na área.

As entrevistas estão sendo realizadas na sede do Sine, a rua Professor Joaquim Rodarte, 168, Centro, a partir das 12h. O telefone do órgão para mais informações é o 3322-4222.

Confira as vagas:

Auxiliar de Cozinha – (15 Vagas)

Salário: R$ 1 mil

Experiência: não exigida

Escolaridade: fundamental completo

Horário de trabalho: 6x1 – 7h20 por dia entre almoço e jantar

Local de trabalho: Belo Horizonte

Garçom – (20 Vagas)

Salário: R$ 1 mil

Experiência: não exigida

Escolaridade: fundamental completo

Horário de trabalho: 6x1 – 7h20 por dia entre almoço e jantar

Local de trabalho: Belo Horizonte