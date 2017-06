Nesta sexta-feira (16), a Secretaria de Saúde de Córrego Fundo tornou público a abertura das inscrições do processo seletivo para contratação de profissionais para o seu quadro de pessoal. As vagas existentes são os cargos para fisioterapeuta, médico do Programa Saúde da Família (PSF), farmacêutico e agente de saúde pública. As contratações serão sob regime de Função Pública Temporária.

O edital completo está disponível no site oficial do município e pode ser acessado no site da Prefeitura de Córrego Fundo. As inscrições devem ser feitas na sede da Secretaria Municipal de Saúde, na rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, nº. 493, bairro Mizael Bernardes, nos dias 19 a 23 de junho de 2017, das 12h às 16h. As provas serão aplicadas no dia 30 deste mês, em local ainda a ser definido.

A contratação será de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e respeitará a ordem de classificação e o número de vagas existentes ou que vierem a existir, durante o período de validade do processo seletivo.