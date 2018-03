O feriado da Semana Santa chega nos próximos dias com previsão de tempo estável e estradas lotadas em Minas Gerais. Embora a chuva deva dar uma trégua, várias rodovias ainda enfrentam problemas decorrentes dos últimos temporais. Ao menos 34 trechos estão com algum tipo de obstrução, sendo que seis estão com o tráfego interrompido.

Um é o KM 443 da BR–262, em Nova Serrana, no Centro-Oeste, onde o aterro do viaduto cedeu e há risco de queda. Responsável pelo trecho, a concessionária Triunfo Concebra informou que fez a interdição da via “por critério de segurança e prevenção aos motoristas”. O local está sinalizado com cones, e o tráfego foi direcionado para a via marginal.

As demais rodovias interditadas são estaduais. A circulação de veículos está precária ou em meia pista em 24 trechos. Os pontos estão sinalizados, de acordo com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER-MG), e há orientação de desvios. “É importante programar a viagem com antecedência, revisar o veículo e buscar informações sobre as condições de tráfego das rodovias por onde vai se transitar”, declarou o órgão em nota.

O DEER-MG informou que vai haver fiscalização, em parceria com Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e polícias Militar Rodoviária (PMRv) e Rodoviária Federal (PRF) para coibir o transporte clandestino de passageiros. As ações vão ocorrer nas principais rodovias das regiões metropolitana e Norte e também no Triângulo e no Leste. A PRF vai contar com 900 policiais nas estradas, incluindo o reforço de vários Estados.

A operação terá início à 0h de amanhã e vai até as 23h59 de domingo. “São ações de combate a excesso de velocidade, ultrapassagem indevida e uso de bebida alcoólica”, informou o chefe de imprensa da PRF, o inspetor Aristides Júnior.

“Vai depender sempre do comportamento dos motoristas. Por mais que se fale em reforço na fiscalização, o que vale é a prudência ao volante”, disse.

Atualmente, 90% dos acidentes são provocados por falha humana, segundo a corporação.

Perigo. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou à reportagem, por alguns anos a Semana Santa foi mais violenta do que os outros feriados nas rodovias mineiras.

Saiba mais

Histórico. O viaduto da BR-262 que foi interditado anteontem apresenta problemas de estrutura desde julho de 2017. Neste mês, foram identificadas mais anomalias, o que foi comunicado à ANTT, segundo a Triunfo Concebra.

Outro lado. A ANTT informou que está buscando a solução para o trecho. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) declarou que ainda não foi notificado pela concessionária sobre a situação.

Liberação. O tráfego veículos de carga de grande porte está proibido nas rodovias estaduais de pista simples, nos seguintes dias da Semana Santa: amanhã, das 16h às 22h; na sexta-feira, entre 6h e 12h; e no domingo, das 16h às 22h.

Obras. A Via 040, que administra a BR–040, informou que vai suspender a interdição de faixas em decorrência de obras a partir das 12h de amanhã.

Dicas. Quem pretende viajar fretando um ônibus ou uma van, deve antes confirmar se o prestador do serviço tem autorização junto ao DEER-MG. Basta acessar o site www.der.mg.gov.br

Veja os obstáculos pelo seu caminho

Tráfego interrompido

BR-262 – KM 443, sentido Leste, em Nova Serrana

CMG-482 – KM 35, entroncamento MG-111 (B) Carangola/Entroncamento BR-116 (A) Fervedouro

MG-108 – KM 165 + KM 450, entroncamento da BR-474 B, em Mutum

AMG-1045 – KM 0,5, entroncamento da BR-267/354 Caxambu/Baependi

LMG-840 – KM 8,5, Padre Fialho/Pedra Bonita

MG-111 – KM 99 + KM 800, entroncamento da BR-262 Reduto-Manhumirim

Tráfego em meia-pista

BR-356 – KM 2,5, entroncamento da avenida Contorno com MG-030 (Nova Lima)

CMG-479 – KM 257, entroncamento da MG-202, Chapada Gaúcha

CMG-482 – KM 60, entroncamento da MG-111, em Carangola/Entroncamento da BR-116

MG-111 – KM 8,1, em Ipanema-Manhuaçu

MG-285 – KM 13,40, entroncamento da BR-116 Laranjal/Divisa MG-RJ

MG-329 – KM 32, Rio Sacramento – Vermelho Novo

MG-417 – KM 31,5, Itabirinha – Mendes Pimentel

MG-441 – KM 5,8, Lajinha-Divisa MG/ES

MG-432 – KM 2, entroncamento da BR-040 – entroncamento para Nossa Fazenda

MG-342 – KM 483,3, Teófilo Otoni/Frei Gaspar

MG-342 – KM 478,1, Teófilo Otoni/Frei Gaspar

LMG-718 – KM 17, entroncamento da MGC-418/Vila Pereira

MG-262 – KM 48,5, Rio Gualaxo/Entroncamento para Cachoeiro do Brumado

MG-326 – KM 55,1, Ponte Nova/Barra Longa

MG-123 – KM 50,46, Alvinópolis/Entroncamento da CMG-120 (Dom Silvério)

LMG-874 – KM 6, entroncamento da BR-267/Matias Barbosa

MG-457 – KM 30, Bom Jardim de Minas/Santa Rita da Jacutinga

MG-457 – KM 33, Bom Jardim de Minas/Santa Rita de Jacutinga

MG-452 – KM 12,7, Paiva/Oliveira Fortes