Voltou a funcionar na segunda-feira (14), a consulta para saber se brasileiros possuem dinheiro esquecido em bancos pelo Sistema de Valores a Receber, ferramenta lançada pelo Banco Central do Brasil. Para saber se há valores disponíveis é preciso acessar o novo site valoresareceber.bcb.gov.br

Para a mentora financeira Silvia Machado é importante checar. “Vale a pena checar. Mesmo pequenos valores são seus e você deve retirar”, afirma.

Silvia aproveita a possibilidade de dinheiro “extra” para sugerir investimentos. “Não deixe dinheiro parado no banco. Se, ao consultar, conseguir valores possíveis de serem aplicados, invista. Com menos de R$100 dá para investir no Tesouro Direto. Com R$100 reais dá para investir em CDB. Ou aproveite esse período que ainda está agendado para consulta e retirada e separe um pouco mais para ser investidor ainda em 2022. Pode ser que esteja criando um hábito que vai te ajudar a prosperar”, diz a mentora, que complementa destacando que “para aqueles que acham que se investir pouco e depois precisar sacar o dinheiro, não irá compensar porque terá de pagar IOF. Pense comigo: se você precisar retirar e já tiver R$10 de rendimento, vai pagar R$1 de IOF e R$9 será o seu rendimento. Isso é lucro! Assim como você precisa trabalhar, o seu dinheiro também”.

Para verificar se há dinheiro esquecido em contas bancárias, é preciso acessar o novo site, inserir o CPF ou CNPJ e a data de nascimento. Caso tenha valores para retirar, o Sistema de Valores a Receber vai indicar uma data para consultar e sacar os valores que possui. Silvia Machado alerta ainda sobre a realização do cadastro na plataforma Gov.br. “É preciso estar inscrito para fazer a retirada.”