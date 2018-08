A Vale está com processo seletivo em aberto para recrutar 60 pessoas em Minas Gerais. Todas as vagas são destinadas para pessoas com deficiência (PCDs). Os postos são para diversas áreas de atuação e englobam os cargos administrativos e operacionais.

Para concorrer a um dos postos, os candidatos devem ter mais de 18 anos e ensino médio completo. A empresa não exige experiência anterior. Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail recrutamento.selecao.sulleste@vale.com.

Os contratados assumirão cargos em Catas Altas, Ouro Preto, Mariana, Rio Piracicaba, São Gonçalo do Rio Abaixo, Barão de Cocais, Santa Barbara, Itabira, Congonhas, Belo Vale, Itabirito, Nova Lima, Rio Acima, Raposos, Brumadinho, Sarzedo, Mario Campos, Belo Horizonte, Nova Era, Governador Valadares e João Monlevade.

Cargos