A Vale anunciou na manhã desta quinta-feira (30), que acionou preventivamente o protocolo de emergência em Nível 1 da barragem Taquaras, Mina Mar Azul, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A decisão foi tomada após a identificação de anomalia da barragem. De acordo com a mineradora, a medida não requer a evacuação da população.

Em 31 de março de 2020 a barragem Taquaras teve sua Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) emitida, mas, a partir do acionamento do protocolo de emergência nível 1, a DCE está negativada.

Segundo a Vale, a decisão é uma medida preventiva de avaliação das estruturas da Vale no Brasil, que começou com a implementação em janeiro deste ano da função de Engenheiro de Registro (EoR), e visa “dar maior confiabilidade e qualidade ao processo de acompanhamento e revisão de segurança das barragens, que passa a ser contínuo.”

A empresa reforçou ainda que já havia evacuado, em fevereiro de 2019, famílias que residiam na Zona de Autossalvamento (ZAS) após o acionamento do nível 2 do protocolo de emergência da barragem B3/B4, também da Mina Mar Azul, que fica no curso da barragem Taquaras, e ressaltou que o plano de produção deste ano não será impactado pelo novo protocolo, tendo em vistaque a disposição de rejeitos na estrutura foi interrompida em outubro de 2018.

Matéria do Estado de Minas