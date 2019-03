A Vale informou nesta sexta-feira (8) que determinou o afastamento e realocação de dez funcionários da empresa, entre gerentes e engenheiros, após recomendação feita pela força-tarefa montada para investigar as causas do rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro.

No último sábado (2), cinco executivos da empresa já haviam solicitado o afastamento voluntário de suas funções após outra recomendação: Fabio Schvartsman (Diretor-Presidente), Gerd Peter Poppinga (Diretor-Executivo de Ferrosos e Carvão), Lucio Flavio Gallon Cavalli (Diretor de Planejamento e Desenvolvimento de Ferrosos e Carvão) e Silmar Magalhães Silva (Diretor de Operações do Corredor Sudeste).

Segundo a empresa, no fim de semana o Conselho de Administração se reuniu e deliberou por seguir todas as recomendações da força-tarefa, formada pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pela Polícia Federal e Polícia Civil de Minas Gerais.