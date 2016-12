A Prefeitura de Formiga informou nesta quarta-feira (14), que o vale-alimentação, referente ao mês de dezembro, será creditado na conta dos servidores na sexta-feira (16).

O prefeito Eduardo Brás conseguiu antecipar o pagamento do vale-alimentação antes do dia 20 do mês, data de seu pagamento normal. A medida é para possibilitar mais conforto aos servidores municipais, que poderão realizar suas compras natalinas.

Por meio desse benefício, cada funcionário tem o direito a R$300 para adquirir alimentos em estabelecimentos credenciados.