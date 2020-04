O vale-alimentação dos servidores municipais será pago nesta segunda-feira, dia 20 de abril. O valor do benefício é de R$380. A liberação do crédito é automatizada pela Sindplus e programada para ocorrer sempre no dia 20 de cada mês.

O vale é destinado para que os funcionários da Prefeitura adquiram alimentos nos estabelecimentos credenciados. Os servidores podem consultar o saldo e extrato de seu cartão, além de conferir quais os estabelecimentos são filiados em todo país, por meio do site: www.sindplus.com.br.