Cerca de 75 pessoas que vivem próximas às barragens de Vargem Grande, em Nova Lima, na Grande BH, na divisa com Itabirito, e Forquilha I, Forquilha II, Forquilha III e Grupo, em Ouro Preto, na região Central do Estado, todas de propriedade da Vale, deverão deixar suas casas nesta quarta-feira (20). As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros e pela própria mineradora.

Na mina de Vargem Grande, a sirene para evacuação deve ser acionada por volta das 10h20, segundo confirmação da corporação militar. No local, 60 pessoas serão deslocadas, segundo a Defesa Civil Estadual, enquanto outras 15 sairão de suas casas nos distritos de Miguel Burnier e Pires, em Ouro Preto.

A Vale informou, em nota, que coordenará com as autoridades a realocação das pessoas situadas na Zona de Autossalvamento (ZAS) dos reservatórios de rejeitos citados. Segundo a empresa, a retirada dos moradores faz parte das ações de desativação de Vargem Grande, divulgada no dia 4 deste mês.