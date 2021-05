Há oportunidades para diversos cargos, em áreas operacionais e administrativas, incluindo o trabalho remoto. As inscrições devem ser feitas até 14 de maio em www.vale.com/oportunidades ou pelo perfil da empresa no LinkedIn.

Há vagas para Barão de Cocais, Brumadinho, Catas Altas, Congonhas, Itabira, Itabirito, Nova Lima, Ouro Preto, Santa Bárbara e São Gonçalo do Rio Abaixo. De acordo com a empresa, a seleção faz parte do movimento da mineradora em se tornar mais inclusiva e ampliar a diversidade.

“Estamos em uma jornada de transformação e acreditamos que a evolução da Vale exige contribuições de múltiplas perspectivas e experiências. Somos uma empresa feita por pessoas e para pessoas e atrair talentos diversos é fundamental para que possamos inovar e construir uma companhia cada vez mais sustentável”, disse Mira Noronha, gerente global de Atração de Talentos da Vale.

Ainda conforme a empresa, o candidato poderá verificar no site da Vale qual vaga está mais alinhada ao seu perfil, realizar a inscrição e participar do processo seletivo 100% on-line. A avaliação acontecerá durante todas as etapas do processo seletivo, conforme modelo global de recrutamento, iniciando pela análise de enquadramento.