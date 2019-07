A mineradora Vale divulgou neste domingo (28) que precisou paralisar de forma preventiva as obras de alteamento que aconteciam na barragem Itabiruçu, em Itabira, na região Central de Minas Gerais. A medida, segundo nota divulgada pela empresa, teria sido tomada “atendendo à orientação do projetista do empreendimento”. Entretanto, a barragem de 220 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério – 18 vezes maior que a estrutura que se rompeu em janeiro na cidade de Brumadinho, na Grande BH – não teria sofrido alteração nos índices de segurança e estabilidade.

A paralisação aconteceu na tarde de sábado (27), sendo que a recomendação do responsável pelas obras, chamada de “medida de segurança preventiva” pela Vale na nota, “foi dada após a identificação de alterações decorrentes de assentamentos diferenciais no terreno, efeitos passíveis de acontecer durante este tipo de obra”.

A empresa afirma ainda ter relatado aos órgãos competentes, que já fizeram uma vistoria no local. Além disso, estudos mais aprofundados são produzidos pela mineradora e, se necessário, “medidas corretivas serão tomadas”.

“Importante ressaltar que não há, portanto, qualquer alteração nos índices de segurança e estabilidade da barragem Itabiruçu. Cabe ressaltar que a barragem é construída pelo método a jusante, considerado o mais seguro. A Vale realiza o monitoramento integral da estrutura, que teve sua Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) renovada em 30 de março deste ano”, conclui o texto.