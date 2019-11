A Secretaria de Desenvolvimento Humano divulgou na quinta-feira (28), informações referentes ao abono natalino, conhecido como 13o salário do Bolsa Família, lançado pelo Governo Federal neste ano.



Segundo a pasta, notícias falsas estão circulando nas redes sociais sobre o benefício levando muitas pessoas a procurarem os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) em Formiga.



Segundo a coordenadora do Cadastro Único e Bolsa Família na cidade, Amanda Silva, as notícias falsas informam que o abono natalino será no valor de um salário mínimo, divulgando também um link de inscrição para esse benefício. “Diante da situação, achamos por bem esclarecer esse décimo terceiro salário que será concedido, divulgando um informe lançado pelo Governo Federal no dia 15 de outubro sobre o abono.

Confira:

Informe Nº 682 – 15 de outubro de 2019

Governo Federal lança o abono natalino do Bolsa Família

Destinado às famílias beneficiárias do Bolsa Família, o pagamento adicional será realizado em dezembro de 2019.

Quem vai receber?

Todas as famílias beneficiárias do PBF presentes na folha de dezembro de 2019, com benefícios liberados.

Isso significa que as famílias beneficiárias com benefícios do PBF bloqueados, suspensos ou cancelados em dezembro de 2019 não terão direito ao Abono Natalino.

Qual é o valor?

O Abono Natalino terá o mesmo valor da parcela de dezembro de 2019 que a família beneficiária tem direito naquele mês.

Isso significa que, no total, as famílias beneficiárias do PBF receberão o valor de dezembro em dobro.

Quando será pago?

O Abono Natalino seguirá o Calendário de Pagamentos do Programa Bolsa Família que, em dezembro, pagará os benefícios entre os dias 10 e 23 de dezembro de 2019, conforme o final de NIS do Responsável Familiar.

Como a família poderá retirar?

O Abono Natalino será pago juntamente com o benefício do Programa Bolsa Família. Por isso, ele poderá ser sacado com o Cartão Bolsa Família, Cartão Cidadão ou guia de pagamento, caso a família não possua cartão.

O saque poderá ser realizado nas lotéricas, Caixa Aqui, caixas eletrônicos ou agências da Caixa.

O município, juntamente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, tem feito medidas constantes de combate a irregularidades no programa Bolsa Família, com melhorias nos procedimentos anuais de averiguação cadastral, revisão cadastral e de indícios de inconsistências de dados, para garantir que os benefícios cheguem a quem realmente precisa.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a gestão do Cadastro Único do município pelo telefone (37) 3329-1820.