Uma grande novidade no Vestibular 2017 é o desconto que o Unifor-MG concederá na matrícula. Os candidatos aprovados poderão efetivar as matrículas com os mesmos valores de 2016. Não haverá reajuste.

O desconto também será aplicado para os alunos veteranos do Centro Universitário de Formiga.

Ressalta-se que os benefícios concedidos pela Instituição, em qualquer modalidade de bolsa, não incidem sobre matrícula e rematrícula.

As inscrições para o Vestibular 2017 podem ser feitas pelo site da instituição.