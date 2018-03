Uma van escolar ficou ilhada na manhã desta sexta-feira (2) na avenida Silva Lobo, bairro Alto Barroca, região Oeste de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos três crianças ficaram presas no veículo e precisaram ser resgatadas. A via ficou completamente alagada no sentido da avenida Tereza Cristina durante o temporal.

Ainda segundo a corporação, ninguém se feriu. O órgão também recebeu pedidos de socorro vindos das avenidas Francisco Sá, no bairro Barroca, região Oeste de BH, e Prudente de Morais, no bairro Santo Antônio, região Centro-Sul. De acordo com a Defesa Civil, as duas regiões recebem os maiores níveis de chuva nesta sexta-feira. O índice pode superar os 10 milímetros em poucas horas.

Outra ocorrência

No bairro Gutierrez, um muro de arrimo desabou dentro de um prédio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu. O caso aconteceu na rua Moreira César, número 69.