m radar fixo na MG-050 foi danificado em Pedra do Indaiá na madrugada deste sábado (17). O caso está sendo tratado com um ato de vandalismo e, segundo a PMR, o motorista de um caminhão pode ter jogado o veículo contra o equipamento.

De acordo com a PMR, pela manhã os funcionários notaram que o radar estava tombado. No local os policiais constataram que a estrutura estava amassada e havia vestígios de rodas com o eixo traseiro de rodagem dupla na grama e na pista.