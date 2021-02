A cidade de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, perdeu todas as doses de vacinas contra a Covid-19, após vândalos desligarem o relógio de energia elétrica onde o imunizante estava guardado. As informações são da TV Globo.

Segundo o jornal A Gazeta, os funcionários perceberam o fato na manhã desta quinta-feira (18), ao retornarem ao trabalho – a cidade teve ponto facultativo entre segunda e quarta-feira, devido ao carnaval. A coordenadora de imunização de Rio Bananal, Márcia Venturim, disse à imprensa que as câmaras têm baterias que permitem autonomia por 48 horas, por isso, ela acredita que o desligamento da energia ocorreu no fim de semana.

O município perdeu 133 doses da Coronavac, impossibilitando a aplicação da segunda dose do imunizante, que começaria nesta quinta-feira (18). O governo do Estado deve repor o estoque perdido.

Rio Bananal recebeu 479 doses de vacinas. No último boletim divulgado pela Prefeitura, no dia 12 de fevereiro, havia informação que 329 doses já tinham sido aplicadas em profissionais de saúde e idosos da cidade.