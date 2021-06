O bispo Vanderley Santiago, de 53 anos, irmão do pastor Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, morreu de Covid-19 nessa segunda-feira (28), na cidade de São Carlos, em São Paulo.

Segundo a Prefeitura do município, Vanderley procurou atendimento no Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho no domingo (27). Nesta segunda, foi transferido para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Santa Felícia, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória e faleceu.

Ainda de acordo com a administração municipal, ele estava infectado com o coronavírus e recebeu a primeira dose da vacina em 16 de junho.

O irmão dele, Valdemiro Santiago, é investigado pelo Ministério Público Federal por indícios de estelionato. Em 2020, o líder religioso anunciou que a Igreja Mundial do Poder de Deus tinha sementes de feijão com supostos poderes de cura da Covid-19, em valores predeterminados de R$ 100 a R$ 1.000.