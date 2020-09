A Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Bonita confirmou nessa terça-feira (8), a primeira morte por coronavírus na cidade.



Trata-se de uma idosa com várias comorbidades. Ela foi internada na Santa Casa de Misericórdia de Piumhi na quinta-feira passada (2), e faleceu no domingo (6).



O sepultamento da senhora foi realizado seguindo as normas sanitárias da Organização Mundial de Saúde (OMS), sem velório e com caixão lacrado.

Fonte: 104 FM