Varginha, no Sul do estado, deverá receber um Centro de Inovação Tecnológica, com investimento dos Emirados Árabes. O anúncio foi feito na última semana, após reunião entre o governador do estado, Romeu Zema, o prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, e o presidente do Porto Seco Sul de Minas, Cléber Marques de Paiva.

A reunião ocorreu no Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, e contou também com a participação, por videoconferência, do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, e de autoridades dos Emirados Árabes Unidos.

O projeto prevê a criação de um hub de inovação, espaço que deverá reunir startups, com o objetivo de gerar negócios e o desenvolvimento tecnológico para as cidades da região. O Centro de Inovação foi elaborado pelo empresário e presidente do Porto Seco Sul de Minas, Cléber Marques de Paiva, que desde janeiro deste ano iniciou negociações com os Emirados Árabes.

A informação foi confirmada por Felipe Flausino, gerente de operações da Cesul Lab – outro projeto de inovação em desenvolvimento na cidade de Varginha –, que tem o Porto Seco Sul de Minas como uma das empresas líderes no segmento de mobilidade urbana, e investidor do novo empreendimento.