O Japão anunciou neste domingo (10) que foi encontrada uma nova variante do coronavírus em quatro pacientes que chegaram do Brasil em 2 de janeiro. As informações são do portal G1.

De acordo com o Ministério da Saúde, os quatro infectados são repatriados do Brasil que estiveram no Amazonas. As autoridades não detalharam em quais cidades eles estiveram. Segundo o governo japonês, eles são:

Um homem com cerca de 40 anos que chegou ao Japão sem sintomas, mas que, posteriormente, foi internado com dificuldades para respirar;

Uma mulher com cerca de 30 anos, com dores de cabeça;

Um jovem de idade entre 10 e 19 anos, com febre;

Uma jovem também com idade entre 10 e 19 anos, assintomática.

O Instituto Nacional de Doenças Infecciosas (NIID, na sigla em inglês), ligado ao governo japonês, explica que se trata da variante B1.1.248 com 12 mutações na proteína de pico. Ela é semelhante aos vírus encontrados na África do Sul e que geraram preocupação por parte de autoridades de saúde pela alta capacidade de disseminação.

No comunicado, o NIID alerta que uma dessas mutações é a E484, que preocupa por afetar a capacidade de anticorpos monoclonais neutralizarem a infecção por coronavírus nas células.