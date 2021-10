A semana foi de muitas atividades para a equipe do Projeto Horta Urbana.

Foram colhidos 76 kg de abobrinha, 65,4 kg de alface e 6 kg de jiló nas hortas da Fazenda Laboratório do Unifor-MG e dos bairros Água Vermelha e Alvorada (Paróquia São Judas Tadeu).

Ainda de acordo com o Banco de Alimentos, teve início a preparação do terreno para cultivo de mandioca na Casa Divina Misericórdia; manutenção nas hortas do Cedesc e dos bairros São Sebastião e Maringá.

Outros trabalhos realizados foram: capina e avaliação do sistema de irrigação na horta do Patronato São Luiz (parceria com o Projeto Cultivar); avaliação da irrigação e coleta de amostras de solo para análise na Cantina Padre Remaclo, onde em breve será implantada mais uma horta em parceria com a Cáritas Diocesana e com a comunidade do bairro.