A Prefeitura, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), está preparando uma semana de atividades para relembrar o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, que surgiu no final dos anos 1970 e teve como objetivo construir uma política de saúde mental pautada no respeito à cidadania, autonomia e direito à liberdade.

De 14 a 18 de maio ocorrerão várias ações, entre elas uma passeata pelas principais ruas de Formiga.

Segundo o coordenador do CAPS, Clewton Freitas Júnior, as atividades começarão na segunda (14), às 19h, com um sarau na Escola Municipal de Artes(Emart). Na terça (15), às 8h, haverá o Dia de Beleza no CAPS.

Na quarta (16), às 9h, será realizada uma sessão de cinema também no CAPS. Já na quinta (17), às 19h, terá sessão de cinema comentado na Emart.

Para finalizar, na sexta (18), data em que se comemora a Luta Antimanicomial, servidores da Secretaria de Saúde, inclusive funcionários e pacientes do CAPS, sairão às 8h30 em passeata da Praça das Nações, na avenida Rio Branco, rumo à Praça Getúlio Vargas. O trajeto seguirá a rua Dr. Teixeira Soares, passará ao lado da Matriz São Vicente Férrer, descerá a rua João Vaz e seguirá pela Barão de Piumhi até chegar à Praça Getúlio Vargas.

“Todos os servidores e até mesmo os pacientes do CAPS estarão envolvidos nesse ato, usando uma camiseta com a frase “Trancar não é tratar”. No entanto, o Centro de Atenção Psicossocial só abrirá para atendimento a partir das 10h, depois que finalizarmos a passeata. Essa ação é muito importante, porque o CAPS é fruto dessa luta e representa o modelo substitutivo dos hospitais psiquiátricos”, ressaltou Clewton.