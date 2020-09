Várias pessoas foram detidas na noite dessa sexta (25) e na madrugada deste sábado (26) por infrações penais, em Arcos. Veículos também foram apreendidos e removidos ao pátio credenciado, de acordo com as ocorrências divulgadas pela Polícia Militar da cidade.

A primeira ocorrência foi registrada às 21h30 dessa sexta, na área central. Uma caminhonete GM S-10 foi apreendida por causa do volume do som acima do permitido, causando perturbação do sossego.

O segundo caso ocorreu às 23h, durante uma operação ‘blitz de trânsito’, quando o condutor de uma motocicleta não acatou a ordem de parada e furou o bloqueio policial.

A moto, com dois ocupantes, foi acompanhada pelos militares e, num determinado momento, o piloto perdeu o controle direcional e colidiu contra a traseira de um automóvel.