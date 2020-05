A administração municipal, por meio das Secretarias de Gestão Ambiental e de Obras e do Saae, realizou pela sétima vez o processo de sanitização na cidade.

O objetivo é eliminar possíveis patógenos, que são organismos causadores de doenças, como vírus, bactérias, fungos e protozoários.

A ação foi nessa segunda-feira (11). A equipe fez a higienização na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na Penitenciária, no Asilo, na sede da Polícia Civil, no Mirante do Cristo, na avenida Abílio Machado, na rua Barão de Piumhi, na Praça Ferreira Pires, na Praça Getúlio Vargas, na Rodoviária e nas agências bancárias e lotéricas da região Central e de outras regiões do município.

As tendas instaladas em frente aos bancos do Centro também passaram pelo processo de desinfecção contra o coronavírus.