Uma choperia localizada no bairro Passa Tempo, em Campo Belo, foi alvo de vários disparos de arma de fogo na noite de domingo (27).

Os tiros foram disparados por um indivíduo que chegou ao local na garupa de uma moto, por volta das 20h30.

De acordo com informações do Portal Campo Belo, o veículo usado no crime foi parado do outro lado da Avenida João Martins Diniz, momento em que o homem desceu e, portando a arma que aparenta ser uma metralhadora,, disparou contra o estabelecimento.

Não havia movimento no local no momento do crime.