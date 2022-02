Duas varredoras de rua da cidade Ituiutaba, no interior de Minas Gerais, foram estupradas por um homem, na terça-feira (22), enquanto trabalhavam. Elas ainda foram roubadas. Durante a tarde, a Polícia Militar conseguiu prender um suspeito.

Os estupros aconteceram no Bairro Paranaíba e, segundo o que foi repassado à Polícia Militar, as mulheres tinham começado há pouco tempo a varrição, quando um homem as coagiu com um bastão e as levou a um terreno baldio.

No local havia uma plantação, o que os escondeu e ele as estuprou. Após o abuso, o criminoso ainda roubou dois celulares e dinheiro que estavam com as vítimas. Ainda pela manhã, elas pediram ajuda e foram atendidas pela PM.

Com informações sobre a aparência do estuprador, que seria pardo e possivelmente jovem, houve rastreamentos por parte da polícia durante todo o dia. Durante a tarde, militares encontraram um suspeito, que tem 22 anos, mas que não confessou, inicialmente, o crime.