Da Redação

Desde o sábado passado (24), moradores das ruas Lucinda Santos Gea e Maria José Belo Alvarenga, no bairro Novo Horizonte, em Formiga, convivem com um verdadeiro “rio” de esgoto que corre pelas ruas, após rompimento da tubulação.

O problema ocorre na rua Lucinda Santos Gea, onde se formou uma cratera. O local já foi, inclusive, sinalizado pelos moradores que fizeram uso de madeiras para evitar que ocorra um acidente. É a segunda vez que rompimentos na tubulação provocam a abertura de um grande buraco exatamente no mesmo lugar da via. Porém, segundo moradores, crateras já se abriram em outros pontos. “O Saae vem aqui, resolve a questão do vazamento e fica por isso mesmo. Não resolvem a questão estrutural que provoca o reaparecimento do problema, de tempos em tempos”, comentou uma moradora.

Na rua, que é calçada com o “pé de moleque”, passa, inclusive, tubulação de água de uma mina existente nas proximidades. Porém, os moradores afirmam que o loteamento foi autorizado e que não há irregularidades nas construções. “Pagamos nossos impostos em dia e agora, temos que conviver com o mau cheiro e o descaso do Saae“, disse outro morador.

Todo o esgoto que brota da cratera corre pela via até chegar na rua Maria José Belo Alvarenga, onde parte do líquido malcheiroso fica empossada na esquina entre as ruas e o restante se espalha até cair em uma das duas bocas-de-lobo existentes no logradouro que fica próximo a uma entrada alternativa para o Campo do Macalé. Na mesma rua, também funciona um dos postos do Programa Saúde da Família do município.

De acordo com moradores, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) vem sendo acionado desde o final de semana, mas até o início da tarde dessa quarta-feira (28), o vazamento de esgoto continuava a incomodar e não havia sido solucionado.