O Corpo de Bombeiros da cidade de Arcos foi acionado nesta terça-feira (14), para atender uma ocorrência de vazamento de gás em uma creche localizada na rua Francisco Procópio Santos, bairro São Vicente.

De acordo com a corporação, ao chegar no local, a guarnição detectou um pequeno vazamento na tubulação de alimentação da central de gás.

O registro do gás foi fechado para conter o vazamento e a situação foi repassada para a diretora da creche.

De acordo com a responsável, a creche está fechada por tempo indeterminado. Ela foi orientada sobre as medidas de segurança em caso de vazamento de gás e, somente utilizar a central após ter sido feito o controle do vazamento por um profissional capacitado. Não houve nenhum dano no estabelecimento.