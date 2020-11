Um vazamento de produtos químicos em uma empresa no bairro Santos Dumont II, Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, causou explosão na entrada da cidade, próximo a um posto de combustíveis, na manhã desta segunda-feira (16).

Conforme o Corpo de Bombeiros, havia grande número de recipientes de cloro e cinurato de sódio armazenado no empreendimento e, um deles, estourou.

Os militares, com apoio da Polícia Militar, retiraram pessoas que estavam nas proximidades devido à toxicidade da fumaça gerada pela explosão.

Em nota, os bombeiros relatam que “moradores que possuem imóveis vizinhos à empresa” se queixaram da “intensa fumaça” que tem cheiro forte, além de apresentar riscos à saúde.

Não houve vítimas, de acordo com informações preliminares, inclusive em relação à inalação da fumaça. Seis viaturas dos bombeiros foram empenhadas, e duas estão no local, que foi isolado em um perímetro de 250 metros com apoio da PM.

Apesar da explosão, não foi registrado incêndio no local por ora. Ainda, duas viaturas com equipe especializada em Operações com Produtos Químicos, Biológicos, Radiológicos e Nucleares (PQBRN) vão atuar na ocorrência.

O dono da empresa relatou os bombeiros que “houve um vazamento ao descarregar cerca de 85 baldes de 20 litros de cloro granulado” e que “utilizou um extintor de água que espalhou o produto por toda a loja”. Devido à alta toxicidade, as equipes que atuam na ocorrência ainda não conseguiram retirar os produtos do local e a área segue isolada.

