Minutos após o início do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 já circulava nas redes sociais a imagem da página com a proposta da redação. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão responsável pela aplicação da prova, confirmou que a imagem é real, mas diz que o vazamento não prejudicou o andamento do exame.



Enem 2019: prova mantém estilo de anos anteriores, apesar de novo governo

Enem 2019 traz questões sobre violência contra mulher, racismo e discurso de ódio

Enem 2019: portões se abrem e estudantes criticam viés político da prova

Enem 2019: tema de redação politiza falta de acesso às artes, dizem professores

Enem 2019: redação é sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil.

Foto: Whatsapp/Reprodução



O ministro da Educação, Abraham Weintraub, falou sobre o vazamento da imagem na sua página do Twitter.