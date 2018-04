Por Lorene Pedrosa

As condições absurdas de algumas vias do município continuam sendo alvo de severas e justas críticas por parte da população.

Pode não parecer, mas as imagens são do perímetro urbano de Formiga após as chuvas da tarde desta segunda-feira (16), quando um veículo acabou ficando preso no local.

O problema ocorreu no final da rua Argentina com Mário Cristino, no bairro Vila Maria Cristina.

De acordo com o denunciante, como a situação da via em período de estiagem já é crítica, o problema já foi levado ao conhecimento da Prefeitura, mas até o momento, nenhuma atitude foi tomada.