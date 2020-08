Da Redação

Por volta das 17h30 da sexta-feira (7), uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar da cidade de Arcos foi acionada para socorrer uma vítima de acidente no trecho II da Avenida Sanitária.

No local, os militares encontraram um carro caído no canal do córrego que corta a avenida e a vítima, do sexo masculino, já fora do veículo, estando consciente e orientada, aparentemente sem lesões.

Com apoio do SAMU, a vítima foi conduzida pela equipe ao hospital municipal da cidade de Arcos.