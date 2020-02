Um veículo caiu em uma cratera durante a madrugada desse sábado (15) na rua Monteiro Lobato, bairro Belvedere 1, em Divinópolis. O motorista não se feriu.

De acordo com o portal G1, o condutor relatou que a terra cedeu na hora que ele passou pelo trecho enquanto ia para o trabalho. Disse também que conseguiu sair do local com ajuda da esposa.

Segundo relatos de moradores, o buraco já existe há mais de um ano e destruiu até a canalização da rede de esgoto. Eles apontaram rachaduras na região.

A Prefeitura não se pronunciou sobre o assunto.