Um veículo capotou na manhã deste domingo (6) na rodovia sentido Cláudio, entre Santo Antônio e Sabarazinho, em Itapecerica.

O carro saiu da pista, capotou em um barranco e parou em uma estrada ao lado.

No local, a equipe do Samu de Itapecerica fez o atendimento de um homem, de 35 anos. Ele estava consciente, já fora do carro e queixando de dores no pescoço.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizada e encaminhada para a Santa Casa de Itapecerica.