Um acidente envolvendo um veículo Toyota Hillux com placas de Itapeva-SP, foi registrado na MG-341 entre São Roque de Minas e Piumhi, perto da ponte dos Mamedes, na noite de sábado (9).

A Polícia Militar foi acionada nesse domingo (10), por usuários da rodovia via 190 para comparecer na altura do km18, em decorrência do acidente de trânsito com vítima.

O motorista disse que, na noite de sábado, transitava sentido São Roque de Minas/Piumhi, quando a caminhonete sofreu uma pane elétrica, fazendo com que o veículo ficasse desgovernado, tentando ele a frear, porém, não foi suficiente para evitar que saísse da pista de rolamento à esquerda, capotando em seguida.

No veículo estavam, o motorista de 41 anos que sofreu um pequeno corte no couro cabeludo e o filho de 16 anos que teve um ferimento no dedo da mão direita, ambos não procuraram atendimento médico.