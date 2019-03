A Polícia Rodoviária Estadual de Formiga divulgou na tarde deste sábado (2) que durante a madrugada, por volta das 00h30, mais um acidente foi registrado na BR 354, envolvendo VW / Gol emplacado em BH/MG.

No local foi constatado que um automóvel seguia no sentido Formiga para Campo Belo, sob forte chuva, quando na altura do km 514 o condutor de 26 anos, ao fazer uma curva, perdeu o controle da direção, fazendo com que o carro derrapasse e capotasse em seguida.

O veículo estava ocupado por quatro pessoas. O condutor e um passageiro de 25 anos tiveram apenas ferimentos leves e recusaram atendimento médico. As duas outras ocupantes de 21 e 24 anos, ambas residentes em Nova Serrana, tiveram ferimento leves e foram socorridos pelos Bombeiros de Formiga e encaminhados para o hospital desta cidade!