Mais um acidente foi registrado na rodovia BR-354.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), um jovem de 21 anos seguia pela rodovia em um Santana, de Santo Antônio do Monte, sentido Formiga/Candeias quando perdeu o controle direcional do veículo.

O acidente foi registrado no km 517, ao realizar uma curva, o condutor perdeu o controle direcional, atingiu uma canaleta, saiu para a contramão e chocou-se contra um barranco. Após p impacto, o veículo capotou.