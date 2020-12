Redação UN

Um automóvel Hyundai / I30, emplacado em Capitólio/MG, seguia pela MG 050, deslocando de Formiga para Divinópolis, na manhã de sábado, quando na altura do km 167, que pertence ao município de Pedra do Indaiá, seu condutor de 24 anos, natural de Americana/SP, mas residente em Capitólio/MG, perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva. Em seguida, o automóvel derrapou no asfalto, vindo a sair da pista e capotar.

Devido ao impacto, o condutor e um passageiro de 29 anos, natural e residente em Capitólio/MG, sofreram ferimentos leves, foram socorridos pelos militares do Corpo de Bombeiros de Formiga e encaminhados para o hospital desta cidade.