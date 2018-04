Dois homens, de 29 e 35 anos, ficaram feridos após um acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (5), no município de Pains. Segundo a equipe de atendimento da Unidade de Suporte Básico (USB) do Samu de Arcos, um veículo oficial da Cemig seguia pela MG-439 quando capotou ao tentar se desviar de um carro que invadiu a contramão da via. Ao capotar o carro, o motorista ainda bateu em uma árvore às margens da rodovia.

Os dois ocupantes do carro ficaram presos às ferragens e foram retirados pelos militares do Corpo de Bombeiros. Eles tiveram escoriações, sangramentos, se queixavam de dores no corpo e mediante avaliação da equipe no atendimento pré-hospitalar havia ainda, suspeitas de fraturas internas.

Após serem atendidas, as vítimas foram imobilizadas conforme protocolo do Samu e levadas para a Sala Vermelha da Santa Casa de Caridade de Formiga.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) também esteve no local para o registro da ocorrência. A perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada para averiguar as causas do acidente.

IMPRIMIR