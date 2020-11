Um acidente foi registrado no final da manhã desta quarta-feira (18), na MG-050, em Formiga.

Um automóvel Fiat/Ideia seguia de Divinópolis para Formiga, quando na altura do km 201, no anel rodoviário de Formiga, o condutor de 57 anos, residente em Divinópolis, se deparou com um caminhão com defeito parado sobre uma das faixas de trânsito.

Nesse instante, um outro caminhão que seguia à frente do automóvel, ao desviar do primeiro caminhão com defeito, entrou na frente, fechando o Fiat/Ideia.

O motorista acionou os freios do veículo de passeio, e perdeu o controle da direção do carro, que capotou e, em seguida, colidiu contra a mureta de proteção.